Un usage thérapeutique?

Le chanvre ne cessera pas de sitôt de faire travailler les méninges des chercheurs de l’UCLouvain. Ces derniers lanceront prochainement des travaux plus spécifiques sur ses fleurs. Celles-ci contiennent en effet des cannabinoïdes qui font de plus en plus parler d’eux dans le secteur pharmaceutique. L’enjeu sera donc de déterminer si les fleurs de ces plantes, qui auront poussé sur des sols pollués en accumulant des métaux lourds dans leurs parties aériennes, seront non seulement saines mais aussi exploitables pour en tirer des cannabinoïdes à usage thérapeutique. A l’UCLouvain, on a de bonnes raisons de le croire. Il faut maintenant confirmer cette intuition, recherche étayée et preuves à l’appui.