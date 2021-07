Barco: les ventes restent à la traîne sur les commandes (2)

A l'analyse, les responsables observent que "les commandes reçues au premier semestre par Barco sont nettement supérieures à celles des premier et deuxième semestres 2020, grâce à une croissance vigoureuse de la demande pour les divisions Healthcare et Entertainment, ce qui dénote la poursuite d'une tendance à l'amélioration de trimestre en trimestre". Toutefois, la conversion des commandes en ventes est entravée par les restrictions prolongées liées à la pandémie (Entertainment et Enterprise) ainsi que, dans une moindre mesure, par des pénuries de composants (Entertainment et Healthcare).

Le carnet de commandes s'établit à 391,4 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de 110 millions d'euros par rapport à la fin 2020. L'ebitda s'élève à 27,5 millions d'euros, soit 7,5% des ventes, contre 10% au premier semestre 2020 et 3,5% au deuxième semestre 2020.