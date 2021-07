Jour de deuil national: à quoi s’attendre ces 20 et 21 juillet?

A la suite des inondations qui ont touché la Wallonie la semaine dernière, Alexander De Croo a décrété un jour de deuil national ce mardi 20 juillet et des festivités du 21 juillet revues à la baisse. Concrètement, comment cela devrait-il se traduire ?

C’est la dixième fois qu’un jour de deuil national est décrété, la dernière étant pour les attentats de mars 2016. Cela reste une mesure exceptionnelle. Ce 20 juillet, plusieurs actions sont prévues, la première sera la mise en berne du drapeau national. En principe, les drapeaux communautaires et régionaux devraient l’être aussi. A midi, toutes les sirènes des services de secours et d’intervention retentiront pendant une minute. Ensuite, de 12 h 01 à 12 h 02, une minute de silence sera observée à l’échelle nationale. L’horaire a notamment été choisi pour permettre au plus grand nombre de suivre ce moment de recueillement. Il est également à noter qu’à midi, l’ensemble des véhicules de la STIB s’arrêteront de fonctionner pendant une minute. La Foire du Midi s’interrompra, elle aussi, pendant cinq minutes à 19 h en hommage aux victimes des inondations.