Bradley Wiggins, ancien vainqueur du Tour de France, fait l’éloge de Wout van Aert: «Il est le meilleur coureur du monde à l’heure actuelle»

Bradley Wiggins, vainqueur du Tour de France 2012, a fait l’éloge de Wout van Aert ce dimanche, suite à sa victoire sur les Champs-Élysées.

« Van Aert est tout simplement le meilleur coureur du monde à l’heure actuelle et le plus polyvalent. Il est phénoménal et j’ai beaucoup de respect pour lui. Ce qu’il a fait est exceptionnel. Il a remporté une étape de montagne sur le mont Ventoux, un contre-la-montre et l’étape au sprint sur les Champs-Élysées. Il est à un autre niveau quand on compare la palette des possibilités de chacun », s’est enthousiasmé l’ancien coureur de la Sky, au micro d’Eurosport, chaîne pour laquelle il est consultant.

Quelques heures après son succès de prestige, Van Aert s’est envolé pour Tokyo, où il est bien arrivé ce lundi matin. Avec un objectif en tête : devenir champion olympique. « Il est le favori sur la course en ligne et je trouverais cela admirable s’il l’emportait », a ajouté Wiggins.