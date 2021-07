Inondations: les dommages au réseau ferroviaire estimés entre 40 et 50 millions d’euros

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel estime lundi que les dommages causés au réseau ferroviaire belge par les intempéries s’élèvent pour le moment à entre 40 et 50 millions d’euros. Il s’agit d’une estimation très provisoire car, à plusieurs endroits, l’eau ne s’est pas encore complètement retirée et il n’y a donc pas de vision des dégâts réels. L’entreprise fait également remarquer que ce chiffre ne concerne que les matériaux et ne tient pas encore compte, par exemple, de la perte économique.