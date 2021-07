Albert Sambi Lokonga réagit à son départ d’Anderlecht pour Arsenal: «Un sacré changement»

Le transfert d’Albert Sambi Lokonga à Arsenal a été officialisé lundi par son nouveau club et Anderlecht, son club formateur. « C’est un sacré changement », a commenté le milieu de terrain sur le site des Gunners pour sa première déclaration.

« Je joue à Anderlecht depuis dix ans, donc ça va être mon premier grand déménagement dans un autre pays », a confié Lokonga, 21 ans.

« C’est un grand pas, mais je suis confiant, car il faut l’être. Dans le monde du football, tu dois avoir confiance en toi, mais je suis impatient de jouer dans ce championnat, j’ai hâte de commencer. »

Lokonga a été interrogé sur son rôle préféré, ’box to box’ ou plus offensif. « Je peux jouer les deux », souligne le milieu de terrain. « Je peux jouer en six et je peux jouer comme ’box to box’, mais les gens disent que je suis meilleur en six. »