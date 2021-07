Le variant Delta donne un coup de froid aux marchés et au brut

Gros coup de mou pour les bourses mondiales ce lundi, en particulier en Europe. Au premier rang des inquiétudes la progression des contaminations par le covid-19 notamment à cause du variant Delta, à l’heure même où l’Angleterre lève ses restrictions. Vers 17 heures, la Bourse de Londres perdait 2,72 %, celle de Paris 2,80 % et celle de Francfort 3,14 %. La baisse atteignait 2,20 % à Bruxelles pour l’indice Bel 20. De l’autre côté de l’Atlantique, la Bourse de New York chutait elle aussi à l’ouverture, sur les mêmes craintes quant à sur l’économie et sur l’inflation de la propagation du variant Delta du coronavirus. L’indice Dow Jones plongeait de 2,20 % et le Nasdaq de 1,34 %. Et les marchés avaient déjà reculé plus tôt en Asie, poussés vers le bas par des facteurs identiques.