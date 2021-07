On est hypnotisé par l’élégance des acteurs, les deux stars asiatiques Tony Leung et Maggie Cheung, dans un chassé-croisé sophistiqué d’une histoire simple. - D.R.

A voir absolument sur grand écran. Un homme, une femme, un secret. C’est universel. Chef-d’œuvre d’une beauté et d’une sensualité absolues, habité avec élégance par deux stars asiatiques (Tony Leung et Maggie Cheung), In the mood for love envoûte autant aujourd’hui qu’hier.