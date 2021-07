Au Maroc, la répression contre les voix libres s’aggrave

Omar Radi (6 ans de prison ferme) et Imad Stitou (1 an de prison dont la moitié avec sursis) sont les dernières victimes d’un système pénal marocain qui fait taire les journalistes libres par le biais de procès iniques.

Le journaliste marocain Omar Radi a eu 35 ans ce 19 juillet. La « justice » marocaine lui a fait un cadeau particulier : il a en effet été condamné le même jour à un total de 6 ans de prison pour deux affaires pour lesquels il était en détention préventive depuis un an. Dans ces deux affaires, l’un de « viol » et l’autre d’« espionnage », on chercherait vainement les preuves probantes, ce que sa défense a pu mettre en évidence. Un second journaliste, Imad Stitou, poursuivi pour complicité dans l’affaire du viol allégué, a écopé d’un an de prison dont la moitié avec sursis (présent la nuit des faits allégués, il avait voulu témoigner pour innocenter Omar Radi, ce qui lui a valu les foudres de la « justice » marocaine).