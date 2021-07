Faris Haroun fait le point avant cette nouvelle saison de l’Antwerp: «Avec le départ de Lucien D’Onofrio, c’est le début d’une nouvelle ère»

Depuis la remontée de l’Antwerp au sein de l’élite belge en 2017, Faris Haroun et le Great Old marchent main dans la main, le destin lié par cette obsession de briller. À 35 ans, le capitaine anversois n’a plus grand-chose à prouver sur le terrain, mais entend toujours jouer un rôle important au sommet du championnat. Témoin privilégié du développement de son club, le milieu de terrain préface cette nouvelle saison, qui pourrait permettre au club de la Métropole de franchir un nouveau palier. Et ce, après une préparation estivale durant laquelle les allées et venues se sont multipliées, au rythme des portes qui s’ouvrent… et qui claquent.

Faris Haroun, vous êtes le capitaine de cette équipe anversoise. Comment avez-vous vécu, personnellement, cet été agité avec pas mal de départs et d’arrivées ?