Jeux olympiques de Tokyo: «La contamination, c’est notre plus grande appréhension»

Le Covid s’est infiltré dans le village olympique ! Non, il ne s’agit pas du titre du thriller de l’été, mais ce que chaque délégation à Tokyo craignait est en train de se produire dès avant que les Jeux ne commencent. Dimanche, deux joueurs de football sud-africains et l’analyste vidéo de l’équipe ont été les premiers à y subir un test positif, imposant au reste du groupe une mise en quarantaine au titre de « cas contact », tout comme cela s’est produit avec six athlètes et deux entraîneurs britanniques après leur vol pour rejoindre la capitale japonaise. Et ce lundi, c’est un joueur tchèque de beach-volley et une gymnaste réserviste de l’équipe américaine qui était en camp d’entraînement et dont le nom n’a pas été révélé, qui ont subi le même sort.