Projet Pegasus: la fille de Paul Rusesabagina espionnée en Belgique

Les contacts et conversations de Carine Kanimba, la fille de Paul Rusesabagina vivant en Belgique, ont été espionnés via le logiciel Pegasus.

Carine Kanimba dénonce un procès inique et se bat sans relâche pour la libération de son père. - Hatim Kaghat.

Opposant notoire du président Kagame, héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina est actuellement jugé à Kigali. Carine, qui réside dans le Brabant flamand, dénonce un procès inique et se bat sans relâche pour la libération de son père. En quelques mois, le téléphone de la jeune femme a été ciblé à plusieurs dizaines de reprises par le logiciel espion Pegasus, révèle une enquête du Soir et de Knack, en collaboration avec Forbidden Stories et Amnesty International. Les autorités rwandaises démentent toute implication.

Employé par la Sabena, devenu gérant de l’hôtel Mille Collines que détient la compagnie aérienne au cœur de Kigali, Paul Rusesabagina n’a pas encore fêté ses 40 ans lorsque le 6 avril 1994, un missile sol-air touche de plein fouet le Falcon 50 qui ramène le président rwandais Juvénal Habyarimana de Tanzanie. Déclenchant un génocide qui, en quelques semaines, signera la mort de plus de 800.000 Tutsis et Hutus modérés.