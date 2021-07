«Spirale»: l’héritage de Saw

On est vite mis dans le bain, avec cet arrachage de langue en bonne et due forme ! Du moins, selon la conception tordue d’un copycat de l’infâme et défunt Jigsaw. Pas n’importe où donc, mais dans un endroit bien creepy tel ce tunnel de métro. Et pas n’importe comment : sous la pression d’un choix cornélien pour la victime, entre mourir ou s’automutiler pour s’en sortir un tant soit peu vivante. Deux flics sont chargés de l’enquête : Zeke Banks (Chris Rock), agent undercover dont la couverture vient de sauter, et le « rookie » (Max Minghella) qu’on lui a imposé comme partenaire. Premier constat : le tueur s’en prend à la police et punit en fonction des péchés commis…