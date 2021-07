Alexandre Astier à propos de «Kaamelott»: «J’aime les acteurs qui ont le sens de la réplique»

L’œuvre d’une vie ? Pour Alexandre Astier, Kaamelott est de cet ordre-là, même si l’acteur et réalisateur s’est autorisé quelques infidélités à l’univers de la série d’heroic fantasy, avec un premier film, David et Madame Hansen, en 2012, et deux Astérix ensuite, avec aussi des détours par le théâtre avec ses spectacles humoristiques, dont L’exoconférence en 2014. Après avoir bataillé dix ans, notamment pour récupérer les droits de la série, il réendosse le costume du roi Arthur dans le premier volet d’une possible trilogie. Non content de le réaliser, d’y jouer, en famille avec ses enfants, d’en signer le scénario, il en a aussi composé la bande originale.

Dix ans d’attente pour voir arriver le film : le produit fini correspond-il à ce que vous aviez imaginé ?