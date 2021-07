Bourse de Bruxelles - Les marchés dévissent, sous la pression du pétrole en baisse et du Covid en hausse

arGEN-X (264,30) et Colruyt (47,63) se sont démarqués par des hausses de 2,05 et 0,11% alors que les baisses ont été emmenées par AB InBev (56,00) et Ageas (43,01) qui plongeaient de 3,98 et 4,51%, KBC (61,90) et Melexis (82,25) abandonnant 3,31 et 3,80%. Aperam (46,12) et Umicore (51,56) valaient de même 2,04 et 2,20% de moins que vendredi, Ackermans (139,90) et GBL (94,00) se dépréciant de 2,03 et 1,88%.

Solvay (106,90) et UCB (88,90) ont reculé de 1,47 et 0,16%, Proximus (16,55) et Telenet (32,00) de 1,66 et 1,23%. Orange Belgium (19,08) et Bpost (10,01) ont par ailleurs baissé de 1,65 et 4,03%, Sofina (378,40) se dépréciant de 0,84% et Cofinimmo (131,60) de 1,28%.

Les résultats de Barco (20,50) ont par ailleurs été sanctionnés par une décote de 6,4%, le titre ayant perdu jusqu'à 15,3% en séance. Bekaert (37,10) a de même abandonné 4,5%, AudioValley (3,07) et Akka Tech. (20,56) chutant de 8,1 et 4,4%, Exmar (3,63) et Euronav (7,04) de 7,6 et 3,8%, Deceuninck (3,26) et Tessenderlo (34,45) de 4,7 et 3,1%.