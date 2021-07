Voyages, événements...: ce qu’il faut retenir du Comité de concertation

Les gouvernements fédéral et des entités fédérées se sont réunis depuis 14h pour évaluer les mesures corona. Lors de la conférence de presse, le Premier ministre a d’abord fait le point sur la vaccination : 8 adultes sur 10 ont reçu au moins une dose dans notre pays. « La vaccination porte ses fruits. L’écart entre l’augmentation des contaminations et une augmentation dans les hospitalisations se creuse de plus en plus. Cette corrélation est cassée grâce aux vaccinations », se réjouit Alexander De Croo.

La présentation d’un covid safe ticket sera nécessaire pour assister aux grands événements de plus de 1.500 personnes à partir du 13 août en extérieur et du 1er septembre en intérieur, ont indiqué vendredi le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre-président flamand, Jan Jambon, au cours de la conférence de presse qui a suivi le comité de concertation.