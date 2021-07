Malte, Espagne, Grèce...: plusieurs zones passent au rouge sur la carte des voyages cette semaine

À partir de mercredi, Andorre, les Açores, Malte, les Pays-Bas, l’Espagne et certaines régions grecques et danoises passeront en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). C’est ce qu’indique la dernière mise à jour de la liste des destinations touristiques disponible sur le site info-coronavirus.be.

Chaque semaine, l’ECDC met à jour sa carte des destinations touristiques européennes. Tous les pays se voient attribuer un code couleur vert, orange ou rouge en fonction de l’état de la pandémie sur leur territoire. Mercredi, jour de la mise à jour hebdomadaire de la carte, Andorre, les Pays-Bas et Malte passeront en code rouge. Ce sera également le cas de l’archipel des Açores et des régions espagnoles de Galice, de Castilla-La Mancha ainsi que l’exclave de Melilla. L’Espagne sera donc totalement en zone rouge. L’île portugaise de Madère recevra, elle, un code couleur orange.