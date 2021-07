Festivals: des racines, des roses et la fièvre de nuits d’été à Lessines

Lessines, dans le Hainaut, est connue dans le monde entier pour être la terre natale de René Magritte, Louis Scutenaire, Claudie Criquielion et même Lou Deprijck. De sacrés personnages trempés dans les remous surréalistes de la Dendre. Depuis 2010, Lessines est aussi le rendez-vous privilégié des amateurs de rock et de blues attirés par un Roots & Roses Festival qui se tenait traditionnellement le 1er mai, sous chapiteau, près du Centre culturel René Magritte. Ce dernier est l’organisateur de l’événement partagé entre Roots folk acoustique, blues, boogie et country, et un Roses plus électrique et musclé s’ouvrant au rock’n’roll et au garage, qui, en 2019, attirait 5.000 personnes… Jusqu’en 2020, année où le festival n’a pu se tenir, crise du covid oblige. Du coup, comme on n’est pas le genre à se tourner les pouces dans la région, est né un « Summer Nights » qui a poussé tout l’été, sous chapiteau, près du Centre Magritte.