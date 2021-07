RFC Seraing: peu d’expérience, plein d’enthousiasme

Plus que quatre jours avant le grand départ, programmé ce samedi soir à Courtrai, une aube nouvelle qui se fait attendre depuis 25 ans au Pairay et qui suscite naturellement un bel engouement : le poids du passé est donc léger pour une équipe sérésienne qui ambitionne de s’installer réellement dans le vrai monde. Et, surtout, d’y rester.