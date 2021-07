«Ça jazz à Huy»: pour les enfants aussi

Le quartet Gribou Jazz montre qu’on peut intéresser les plus jeunes à cette musique. Rendez-vous à Huy pour le savoir.

« Il y a cinq ou six ans, on en a beaucoup parlé avec le contrebassiste de mon trio, Nicholas Yates, explique le saxophoniste Thomas Champagne. On avait envie de jouer devant un jeune public. Et ce n’est pas facile, parce qu’il faut à la fois avoir le côté pédagogique des Jeunesses musicales et l’accroche nécessaire à leur faire écouter une musique, le jazz, qu’on n’entend pas souvent à la radio ni à la télé. On a trouvé un fil rouge et on a écrit une histoire à nous deux. »

Le fil rouge, c’est de mêler une animation sur écran à la musique jouée en direct. « Les plus petits seront attirés par l’écran, les plus grands par la musique. Parfois la musique parle d’elle-même parfois, c’est l’illustration qui parle. »