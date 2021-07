Dinant Jazz Weekends: «On est là pour faire rêver les gens à notre manière»

entretien

Pas de Dinant Jazz Festival dans les jardins de l’abbaye de Leffe cette année. Ce sera pour l’année prochaine, et la célébration des vingt ans de l’événement. Jean-Claude Laloux, l’organisateur, a préféré, en cet été 2021 encore secoué par la pandémie, offrir du jazz les deux derniers week-ends de juillet et les deux derniers d’août avec une jauge contrôlée de spectateurs et en plein centre-ville, autour du kiosque qui porte le joli nom de Tour de Monsieur Sax. On applaudira du beau monde tout au long de ces samedis et dimanches, Philip Catherine, David Linx, Agathe Iracema, les Gallands, etc., admirez le programme ci-contre.