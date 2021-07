entretien

Trois couples ont loué une villa au bord de la mer : Martine et Xavier y viennent chaque année, Alain et Mireille viennent pour la première fois, mais sont amis avec Xavier et Martine depuis longtemps ; et enfin Véronique et Luc. Luc connaît Alain depuis l’école mais, ni lui, ni Véronique, ne connaissent Xavier et Martine. Est-ce vraiment une bonne idée de partir en vacances avec des gens qu’on ne connaît pas, ou pas bien ?