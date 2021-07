La semaine dernière, le « Profesional Refeering Department », qu’il serait plus simple de nommer le « Département Arbitrage Professionnel » mais ce ne serait pas dans l’air du temps (sorry, in the air of time), a expliqué les nouvelles règles entrant en vigueur pour la saison à venir (voir nos éditions du 15 juillet).

Stéphane, l’une des nouveautés, c’est la fin des camionnettes du VAR puisque le dispositif est recentré à Tubize, comme cela se fait dans la plupart des autres pays.