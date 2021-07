Standard: Bastien, le grand gagnant

Aussi amicaux soient-il, les six matches de préparation du Standard ont permis de dégager de grandes tendances. Lesquelles ?

Entre premiers départs et choix forts, Mbaye Leye a ramené à vingt-quatre, son objectif avoué, le nombre de joueurs de champ qui composent aujourd’hui son effectif, après avoir ratissé large puisque ce sont, au total, trente-deux éléments à qui il a donné du temps de jeu à l’occasion des six matches amicaux qui ont jalonné la campagne de préparation du Standard. Avec, à l’arrivée, des références chiffrées qui traduisent parfaitement la volonté du technicien sénégalais de rendre à certains de ses cadres un statut qu’ils avaient perdu la saison dernière et de se passer de joueurs qui, à ses yeux, ne lui ont pas rendu la confiance qu’il leur avait témoignée dès son retour en bord de Meuse, en janvier dernier.

1 Les gagnants