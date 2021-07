Tempora, les sorciers bruxellois de l’illusion

Un musée où les yeux et les oreilles ne sont d’aucun secours. Un lieu où l’on doute de ses cinq sens. Une expérience aux apparences trompeuses où l’illusion est au service du questionnement scientifique. C’est l’ambition du projet Illusion Experience, porté par la société belge Tempora dans les recoins les plus secrets de Tour et Taxis.

Premier développeur belge de projets et de sites culturels, Tempora a produit des expositions de civilisation sur Einstein, les Dieux, l’histoire de l’Europe, de l’Amérique, de Pompéi, où l’art, l’histoire et la science venaient éclairer les esprits. La firme fondée par Benoît Remiche a notamment créé le musée de Gdansk, en Pologne, le plus vaste jamais consacré à la Seconde Guerre mondiale, ou le musée de la Red Star Line à Anvers. Tempora gère aussi le War Museum de Bastogne et s’apprête, aujourd’hui, à doter Bruxelles d’un surprenant musée privé consacré à l’illusion.