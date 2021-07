Alors qu’on ne cesse de constater le rétrécissement du marché de la photographie documentaire, il existe encore de vrais passionnés qui se battent pour que leur métier continue à exister. Mais se battre seul est aussi épuisant qu’inefficace si l’on n’est pas déjà largement reconnu. Mieux vaut se battre à plusieurs et, tant qu’à faire, avec celles et ceux que l’on a choisis et avec lesquels on partage un idéal, des valeurs, une manière de voir les choses.