Statut de l’artiste: l’ébauche fédérale peine à convaincre

Attendue depuis plus de vingt ans, une proposition en vue de la création d’un véritable statut de l’artiste en Belgique est à l’étude chez les ministres fédéraux Vandenbroucke, Dermagne et Clarinval. Un groupe de travail technique vient de déposer ses premières pistes techniques, dont le moins qu’on puisse écrire est qu’elles ne font pas l’unanimité.

L’Association des technicien·ne·s et professionnel·le·s du spectacle, la Chambre des compagnies de théâtre pour adulte, la Fédération des arts plastiques, les représentants syndicaux de la CSC et du Setca, le Mouvement des étudiant.e.s et travailleur.euses des arts en lutte, la Smart, le mouvement de réflexions et d’actions féministes F(s)… marquent clairement leur « désaccord avec la proposition de réforme relative à la protection sociale des travailleur·euse·s culturel·le·s ».