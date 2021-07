135 millions d’euros de ventes en 10 ans: les chiffres impressionnants du centre formation d’Anderlecht après le transfert de Sambi Lokonga

Le Sporting d’Anderlecht a officialisé ce lundi le transfert de son capitaine, Albert Sambi Lokonga, en direction d’Arsenal. Une transaction qui devrait rapporter 17.5 millions d’euros, plus bonus, aux Mauves. À 21 ans seulement, Sambi Lokonga s’ajoute à une liste déjà bien fournie : celle des joueurs passés par les écoles de jeunes à Neerpede, et revendus ensuite quelques années plus tard.

Depuis le transfert de Romelu Lukaku vers Chelsea en 2011, il y a 10 ans, le centre de formations anderlechtois a rapporté environ 135 millions d’euros de ventes, selon les chiffres fournis par le site spécialisé Transfermarkt, sur des joueurs qui n’avaient donc coûté aucune indemnité au Sporting.