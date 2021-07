Axel Cruysberghs

A 26 ans, Axel Cruysberghs est déjà une référence dans la famille du skate : installé à Los Angeles depuis 2017 à la demande de ses sponsors, qui lui assurent une vie de pro, ce natif de Poperinge a même déjà été affublé d’un pseudo – « Crusher », soit « broyeur » – qui sonne pas mal outre-Atlantique… « C’est parti d’un shooting en 2013 pour Trasher, le plus grand magazine américain consacré au skate », dit-il. « Le photographe avait du mal à prononcer mon nom. Il m’a appelé Crusher et c’est comme ça qu’on me connaît dans le milieu. » Une reconnaissance aussi due à son palmarès (17e aux Mondiaux de Rome), ainsi qu’à sa présence permanente, là où le cœur du skate bat. « A LA, où je m’entraîne quatre à cinq heures tous les jours, tu as toujours un gars qui va te montrer un nouveau truc, et c’est comme ça que tu progresses sans cesse », confie celui qui a découvert le skate sur la planche offerte par sa grand-mère quand il était gamin et qui ambitionne maintenant une finale (top 8) aux Jeux.