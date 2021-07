Un «service bancaire universel» à 60 euros par an

Opérations au guichet, impression des extraits de compte… L’accord passé par le secteur financier et le gouvernement vise à garantir l’accès à leur banque aux clients « non numérisés ».

Parmi les services inclus dans le «pack»: 24 retraits gratuits minimum par an aux distributeurs de sa banque, au moins 60 opérations manuelles par an au guichet, l’impression gratuite des extraits de compte aux automates… - Le Soir.

Le dossier bloquait depuis plusieurs semaines – l’autorité belge de la concurrence devait notamment donner son accord – mais banques et gouvernement fédéral sont finalement parvenus à un compromis sur la fourniture d’un service bancaire universel. En pratique, l’idée qui devait au départ faire l’objet d’une loi et qui a finalement débouché sur un protocole sectoriel non contraignant vise à compenser la digitalisation galopante des services financiers en garantissant l’accès à une série d’opérations bancaires manuelles et « papier » pour un prix plafonné à ceux qui le souhaitent.