L’image impressionnante de la boue rejoignant la mer après les intempéries (photo)

Aux Pays-Bas, juste avant que l’eau ne se jette dans la mer, on a pu observer l’eau boueuse se mélangeant à l’eau claire de la mer.

Aux Pays-Bas aussi, on mesure les dégâts causés par les inondations.

Dans le Haringvliet, dernier tronçon avant la mer du Nord, l'eau est devenue jaune à cause de toute la boue qui a été emportée. La photo montre la séparation entre l'eau trouble et l'eau bleu-gris, rapporte Het Laatste Nieuws.

Les écluses de Haringvliet ont été ouvertes pour évacuer le plus rapidement possible l'excès d'eau boueuse vers la mer. Bien qu'il y ait une énorme quantité d'eau, il n'y aura aucun problème, selon le département des voies navigables et des travaux publics néerlandais.