Le Comité de concertation ne change pas ses plans : il sera possible dès la fin du mois de réunir 5.000 personnes en extérieur et 3.000 en intérieur. Et les mesures sanitaires seront moins strictes si l’on utilise le Covid Safe Ticket à l’entrée.

Le Comité de concertation ne s’était pas réuni depuis plus d’un mois, et n’a pas fait d’annonce fracassante ce lundi soir. - Photo News.

Ça faisait plus d’un mois que les chefs de file des différents gouvernements du pays ne s’étaient plus réunis en Comité de concertation (on dit « Codeco ») pour parler du covid. Un signe que la situation sanitaire s’améliore… et que d’autres dossiers occupent désormais le premier plan (les trois premières questions adressées au Premier Alexander De Croo lors du point presse post-Codeco concernaient le dossier des sans-papiers).