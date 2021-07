Du soleil aux orages: les prévisions météo des prochains jours

Cette semaine commencera par être ensoleillée, parfois nuageuse, et se terminera sous la pluie.

La nuit de lundi, le ciel sera dégagé à peu nuageux, rapporte l’IRM. Quelques bancs de nuages bas ou nappes de brouillard se reformeront par endroits. Les minima varieront entre 4 et 10 degrés en Ardenne et entre 10 et 14 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement faible d'est à nord-est, le long du littoral modéré.

Mardi, le ciel sera ensoleillé avec développement de nuages cumuliformes en cours de journée. Le ciel se dégagera à nouveau en soirée. Les maxima varieront entre 20 et 22 degrés en Ardenne et 23 et 25 degrés dans les autres régions du pays. Le vent sera faible à modéré de nord-est, le long du littoral d'abord faible d'est à sud-est puis modéré de nord-est l'après-midi.