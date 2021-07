Si le gouvernement fédéral chutait, il pourrait alors être question non plus d’une nation en deuil mais du deuil de la nation.

Ne pas trouver une solution de compromis pour sortir de la crise les 475 sans-papiers en grève de la faim et de la soif et éviter la mort tragique d’un des leurs n’est pas une option... - Mathieu Golinvaux.

Cela paraît ubuesque, impensable et pourtant nous savons d’expérience que cela n’est pas impossible : la Belgique, qui a dû affronter les premiers mois d’une pandémie sans précédent avec un gouvernement en affaires courantes, pourrait devoir gérer une nouvelle situation de détresse exceptionnelle – la destruction de centaines de maisons et la mort de minimum 31 personnes à la suite des inondations – sans gouvernement fédéral de plein exercice et dans un contexte de crise politique.