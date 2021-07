Affaire Jürgen Conings: le chef de la Défense appelle à la loyauté après le remplacement du patron du SGRS

L’amiral Michel Hofman, chef de la Défense, appelle à la loyauté et à la sérénité dans une communication interne, après le remplacement du général-major Philippe Boucké à la tête du service de renseignement de l’armée, rapporte De Tijd mardi.

Michel Hofman a fait circuler cette communication interne dans les rangs de l’armée.

« Je voudrais revenir sur les nombreuses réactions de soutien, d’incompréhension et même d’injustice face à la décision de remplacer le chef du Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) », écrit Hofman. « Comme nombre d’entre vous le soulignent, le général-major Boucké est un officier exceptionnel, qui a accepté de relever le défi de reprendre un service qui était en grande difficulté, et dont ni lui ni moi n’avons bien estimé l’ampleur et la complexité ».