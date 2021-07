Le Comité olympique et interfédéral belge a changé sa philosophie dans sa manière de choisir les porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. En désignant Felix Denayer, le capitaine de l’équipe de hockey masculine, pour occuper ce rôle en compagnie de l’athlète Nafi Thiam, le COIB n’a plus privilégié l’aspect sportif et cela en accord avec le staff des Red Lions.