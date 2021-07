Les photos de la cérémonie en hommage aux victimes des intempéries à Verviers

La Belgique observe une journée de deuil national ce mardi à la suite des intempéries et inondations dévastatrices qui ont frappé le pays la semaine dernière et qui ont coûté la vie à 31 personnes jusqu’à présent, selon le dernier bilan officiel. Le pays se figera pour une minute de silence et de recueillement à midi, et les drapeaux seront mis en berne.

Le gouvernement fédéral avait décrété vendredi cette journée de deuil national afin de rendre hommage aux victimes des inondations meurtrières de mercredi et jeudi derniers. À 12h00 précises, les sirènes des services de secours et d’intervention sonneront, un moment suivi d’une minute de silence. Les drapeaux seront mis en berne.