Bourse de Bruxelles - Timide rebond du BEL 20 après son net recul de la veille

Il s'inscrivait alors à 4.103 points, en hausse de 0,4 pc, soutenu par AB InBev (56,48) et KBC (62,86) qui remontaient de 0,8 et 1,5 pc en compagnie de Ageas (43,43), positive de 1 pc. Proximus (16,81) et Telenet (32,452 valaient de même 1,6 pc de plus que la veille, Orange Belgium (19,30) gagnant par ailleurs 1,1 pc tandis que Bpost (10,00) cédait 0,1 pc. Sofina (378,60) repassait d'une fraction dans le vert alors que arGEN-X (261,00) et UCB (88,48) abandonnaient 1,2 et 0,5 pc, Solvay (107,90) et Galapagos (50,33) étant positives de 0,9 et 1,1 pc. Aperam (46,37) et Umicore (51,76) progressaient de 0,5 et 0,4 pc, GBL (94,64) et Aedifica (118,60) de 0,7 et 1 pc, Colruyt (47,82) et Ahold Delhaize (25,43) de 0,4 et 1,1 pc, Elia (93,45) et Melexis (82,90) de 0,8 pc chacune.