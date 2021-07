Fête nationale: le Roi salue la solidarité et l’humanité des Belges dans son discours

Pour la Fête nationale, Philippe s’est évidemment attardé sur les inondations, mais aussi sur la crise sanitaire. Pour souligner la capacité de résilience des Belges et les bienfaits de la solidarité entre citoyens et entre niveaux de pouvoir.

Une semaine après le début des crues historiques et mortelles en Wallonie, le Roi ne pouvait pas manquer d’évoquer largement cet épisode douloureux dans son discours de Fête nationale. Sur le terrain, Philippe s’en est rendu compte de visu la semaine dernière, les familles et les villes sinistrées restent en effet mobilisées pleinement par les suites de la catastrophe. Du coup, la crise sanitaire, principal souci des Belges depuis un an et demi, n’est venue qu’en second lieu dans la prise de parole royale.

Le Souverain lui-même gardera un souvenir douloureux de ses déplacements sur le front des inondations, il a tenu à souligner son émotion et celle de son épouse : « La Reine et moi n’oublierons jamais nos échanges avec les habitants de Pepinster, de Chaudfontaine, de Rochefort et d’autres communes lourdement touchées. »