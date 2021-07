Le service bancaire universel doit prendre en compte la fermeture des agences (Financité)

Le service bancaire universel doit prendre en compte la fermeture des agences, réagit mardi l'association Financité au lendemain de l'annonce de l'accord en la matière entre le gouvernement fédéral et le secteur bancaire.

Le service bancaire universel prendra la forme d'un "pack" d'un montant maximum de 60 euros, soit 5 euros par mois. Il donnera accès à 24 retraits gratuits minimum par an aux distributeurs automatiques de la banque dans laquelle le consommateur détient un compte, au moins 60 opérations manuelles par an au guichet de cette banque, une carte de débit, l'impression gratuite des extraits de compte aux automates de la banque, les retraits mensuels d'extraits au guichet (si la banque l'offre) ou l'envoi une fois par mois par la poste à un tarif raisonnable, la possibilité d'une domiciliation gratuite des factures et les ordres de paiement permanents gratuits.