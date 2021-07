Bruxelles: une maison à vendre pour 2,5 millions d’euros (photos)

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur une maison des années 1920 à Uccle.

Située à deux pas de la chaussée de Waterloo et toutes ses facilités, cette maison uccloise des années 1920 a définitivement un petit air de campagne ! Elle le doit à son jardin de 9 ares joliment aménagé et situé à l’abri des regards, mais aussi au bois de la Cambre, qui borde littéralement l’arrière du terrain. De grandes baies vitrées permettent de profiter de ce cadre unique, même depuis l’intérieur de la maison. Celle-ci est idéale pour une famille grâce à ses 5 chambres, ses 3 salles d’eau, ses grandes réceptions ou encore son vaste sous-sol.

