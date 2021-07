La nouvelle saison du championnat de Belgique sera lancée ce vendredi: voici ce qu’il faut savoir avant la première journée

La saison 2021-2022 de Jupiler Pro League débute ce vendredi avec Standard/Genk. Le Club Bruges, double tenant du titre, fait figure de principal candidat à sa succession devant Genk, Antwerp et Anderlecht.

Moins de deux semaines après la fin de l’Euro et alors que les Jeux Olympiques débuteront officiellement quelques heures plus tard, le championnat de Belgique de football vivra déjà son lancement vendredi à 20h45. Le coup d’envoi officieux de la nouvelle saison a été donné dimanche passé, avec la Supercoupe, remportée 3-2 par le Club Bruges, champion en titre, sur Genk, vainqueur de la Coupe et dauphin des Brugeois en championnat. Ces deux clubs risquent bien de jouer à nouveau les premiers rôles cette année.