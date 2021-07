Littérature et nature, c’est ce week-end à Puyméras

Quand ils sont arrivés dans le village de Puyméras, 662 habitants et une église au curieux clocher en chapeau de gendarme, l’écrivaine belge Nathalie Skowronek (Prix de l’Union européenne pour la littérature 2020 pour La carte des regrets) et l’écrivain français Jean Rouaud (Prix Goncourt 1990 pour Les Champs d’honneur) ne pensaient pas simplement profiter du soleil du Vaucluse, de la beauté de la commune et de son calme. « Il n’était pas question de nous mettre en retrait », explique Nathalie. « Comme Jean avait déjà organisé des rencontres littéraires, nous nous sommes dit qu’il fallait faire vivre la maison et le lieu, et donc proposer des ateliers d’écriture et de littérature et créer un festival littéraire. »