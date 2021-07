Le message de soutien de Remco Evenepoel aux sinistrés des inondations: «Vous êtes dans mes pensées» (vidéo)

La Belgique a rendu hommage ce mardi 20 juillet aux victimes des inondations dévastatrices de la semaine dernière. En ce jour de deuil national, Remco Evenepoel a lui aussi tenu à apporter son soutien à la population, lui qui a suivi l’actualité depuis Tokyo où il participera à ses premiers Jeux olympiques.

« Chers Belges, par cette vidéo, je veux vous dire que je suis derrière vous et que vous êtes dans mes pensées », entame le jeune cycliste belge. « J’ai suivi les nouvelles à travers les réseaux sociaux. C’est vraiment triste de voir la situation et comment cela s’est passé. Vous êtes dans mes pensées et je vous soutiens au maximum. Ici, aux Jeux, on fera le maximum pour vous, pour vous montrer que vous n’êtes pas seuls. Je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt », a conclu Evenepoel.