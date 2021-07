Dylan Groenewegen, lauréat de la première étape du Tour de Wallonie: «J’ai réussi à remonter la pente»

Le Néerlandais est sorti d’une longue mauvaise période après son exclusion du Tour de Pologne en août 2020, sa suspension et des problèmes familiaux. « Je suis très heureux d’avoir enfin pu réussir à m’imposer », a expliqué, très ému, celui qui a également endossé le maillot de leader du classement général après avoir battu au sprint le Français Hugo Hofstetter (Israel Start Up Nation) et Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). « J’ai vécu une période très dure depuis août dernier et mon exclusion du Tour de Pologne. »