Après les inondations, place aux expertises: «Les compagnies d’assurances ne savent pas encore comment elles vont œuvrer»

Les traits sont tirés, les yeux rougis. Des jours qu’ils ne dorment quasi plus depuis la nuit de mercredi à jeudi dernier quand la Vesdre a atteint le premier étage de leur habitation. Certains habitent là depuis 1965. Ils n’ont jamais connu d’inondation. Et tous pensent au long chemin encore à parcourir pour pouvoir rentrer chez eux. Des mois sans doute, si les assurances font correctement leur travail. L’un d’entre eux, Daniel Arena, a reçu des nouvelles plus rapidement que les autres. Son assurance lui a dépêché un bureau spécialisé. Du coup, tous les riverains de la rue Haute Crotte, à Stembert, dans l’entité de Verviers, ont décidé de lui faire confiance en signant un contrat d’expertise avec son représentant.