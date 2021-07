Les films cultes qui ont marqué Cannes : «Quand Harry rencontre Sally» de Rob Reiner

Comment vous êtes-vous rencontrés ? Parlons d’amour. On a besoin de réconfort. On veut trouver l’âme sœur. Dire à une fille qu’elle est mignonne est-ce draguer ou pas ? Entre homme et femme, il ne peut avoir d’amitié parce que le sexe fait toujours barrage… Une fois que le sexuel a montré le bout de son nez, pas la peine de penser à l’amitié, c’est foutu. CQFD. On en arrive à un certain ras-le-bol. On en a assez à la longue de tout ce cirque. Tout le cinoche de la vie de garçon. On branche une fille, ensuite déjeuner test, on décide que ça vaut le coup d’aller plus loin, d’où dîner. On sort en boîte, petite lambada BCBG. On monte chez la belle, on fait l’amour et à peine terminé, tu ne sais pas à quoi on pense ? Combien de temps va-t-il falloir que je la garde dans mes bras avant de me lever et de rentrer ? Trente secondes, ça suffit ? Toi, il faut te câliner combien de temps après l’amour ? Toute la nuit, non ? C’est ça le problème, ça se balade entre trente secondes et toute la nuit, ça c’est votre problème.