Jeff Bezos ajoute une nouvelle adresse à son empire: l’espace (vidéos)

L’homme le plus riche de la planète, l’Américain Jeff Bezos, a enfin réalisé mardi son rêve d’espace à bord du premier vol habité de son entreprise Blue Origin, se disant « abasourdi » et « stupéfait » par la beauté de la Terre après ce voyage qui marque une nouvelle étape pour l’industrie du tourisme spatial.

Aux côtés de Jeff Bezos à bord de ce vol entièrement autonome figuraient son frère Mark, la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen, qui sont devenus respectivement l’astronaute la plus âgée et le plus jeune de l’Histoire.

La capsule transportant les quatre passagers, propulsée par le lanceur New Shepard, s’est envolée depuis un site isolé dans le désert occidental du Texas.