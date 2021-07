Wout van Aert bien accompagné pour reconnaître le parcours olympique (photos)

Wout van Aert a remporté la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche, entre Chatou et les Champs-Elysées à Paris (108,4 km). Cet exploit semble déjà bien loin. En effet, le cycliste belge prépare actuellement les JO de Tokyo.

C’est en compagnie de Sven Vanthourenhout, le coach national, et de Greg Van Avermaet que le champion belge a reconnu le parcours. Pour cette reconnaissance, il roulait sur son vélo de contre-la-montre.

« Je me sens nettement mieux que prévu », a réagi van Aert. « J’étais évidemment fatigué après le Tour de France et le dernier sprint à Paris. Surtout que le voyage fut long. Mais maintenant, ça va mieux. Je me suis bien reposé et je peux entrer dans le vif du sujet ».