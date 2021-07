Mertens et Van Uytvanck en route pour la surprise olympique

Ses yeux sont plissés par le sourire, trait de bien-être qu’un masque dissimule par ailleurs. Mais celui-ci ne peut rien pour retenir le verbe guilleret d’Elise Mertens, dont la fraîcheur contraste brutalement avec la chaleur étouffante qui enserre le village olympique. La meilleure tenniswoman belge est heureuse d’être à Tokyo, de vivre ses premiers jeux malgré un contexte sanitaire qui en altère l’esprit de partage et entrave les envies de découverte. « J’aime la Fed Cup pour la dimension collective qu’elle apporte à un sport qui est par nature individuel » explique la Limbourgeoise, toute de jaune vêtue dans cette zone mixte plus que jamais hermétique et inviolable. « Alors les JO, évoluer pour son pays dans le cadre du plus grand événement sportif de la planète, c’est géant. »